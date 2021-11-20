Умер Арт ЛеФлер, американский актер из сериала "Доктор Хаус"

Американский актер Арт ЛеФлер. Фото: кадр из фильма

В Лос-Анджелесе скончался известный американский актер кино и сериалов Арт ЛеФлер. Трагическую новость сообщила его вдова.

Шелли ЛаФлер посвятила супругу публикацию в Facebook. Она отметила, что ей будет очень не хватать мужа, вместе с которым они прожили 43 года.

"После десятилетней борьбы с болезнбю Паркинсона любовь всей моей жизни ушла от меня... Он вызывал смех у стольких людей. Он был щедрым и самоотверженным. Но что еще более важно, он был тем, кем он был для своей семьи и друзей. Мне очень повезло 43 года быть рядом с мужчиной, который обожал меня и которого обожала я", - написала вдова.

Как пишет издание Deadline, ЛеФлер скончался еще 17 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Арт ЛеФлер начал свою карьеру в кинематографе в конце 1970-х и за эти годы стал одним из самых узнаваемых артистов в США. В его послужном списке почти две сотни лент, среди которых "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Байки из склепа", "Северная сторона", "Поле чудес", "Капля" 1988-го, "Блюз Хилл-стрит", "Кобра" с Сильвестром Сталлоне, "Команда "А", "Чертова служба в госпитале М.Э.Ш.".

Как ранее писал сайт kp.ru, советский и украинский актер театра и кино Георгий Морозюк скончался на 78-м году жизни. Печальную новость сообщил Ровенский академический музыкально-драматический театр.