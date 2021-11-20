Американский генерал назвал планы США по созданию военных баз на Украине ненужной провокацией

Тем не менее, Ходжес не против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе Фото: REUTERS

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прокомментировал планы американских чиновников об открытии военных баз на Украине. По его мнению, США необходимо выстроить четкую стратегию по Черноморскому региону, а не идти на провокации.

Ходжес отметил, что без четкой стратегии США не смогут противостоять России. Поэтому, по его мнению, начать нужно с активной работы с Румынией, Грузией и Турцией.

"Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?" – сказал Ходжес в интервью изданию "НВ".

По мнению генерала, если американские базы появятся на Украине без "какой-либо понятной стратегии", это может быть расценено "как ненужная провокация".

Как ранее писал сайт kp.ru, военный обозреватель Виктор Баранец назвал 9 мест постоянного присутствия военных США и Британии на Украине.