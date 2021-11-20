Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 ноября 2021 17:24

Американский генерал назвал планы США по созданию военных баз на Украине ненужной провокацией

Он призвал для начала разработать четкую стратегию по региону
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тем не менее, Ходжес не против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе

Тем не менее, Ходжес не против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе

Фото: REUTERS

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прокомментировал планы американских чиновников об открытии военных баз на Украине. По его мнению, США необходимо выстроить четкую стратегию по Черноморскому региону, а не идти на провокации.

Ходжес отметил, что без четкой стратегии США не смогут противостоять России. Поэтому, по его мнению, начать нужно с активной работы с Румынией, Грузией и Турцией.

"Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?" – сказал Ходжес в интервью изданию "НВ".

По мнению генерала, если американские базы появятся на Украине без "какой-либо понятной стратегии", это может быть расценено "как ненужная провокация".

Как ранее писал сайт kp.ru, военный обозреватель Виктор Баранец назвал 9 мест постоянного присутствия военных США и Британии на Украине.