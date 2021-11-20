Президент Болгарии повторно назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским. Таким образом он ответил на требование Украины пояснить свои слова по поводу принадлежности полуострова.

Впервые Радев назвал Крым российским 18 ноября в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом. Он также отметил, что антироссийские санкции, введенные из-за присоединения полуострова, не дают никакого эффекта.

В ответ на это 19 ноября МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовал опровергнуть слова главы государства. Официальное заявление было опубликовано на сайте украинского дипломатического ведомства.

"Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах. Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления", - заявили на Украине.

Наконец, 20 ноября Румен Радев вновь вернулся к теме принадлежности Крыма. Президент Болгарии вновь назвал его русским, но добавил, что полуостров был аннексирован и это является нарушением международного права. По этому поводу, подчеркнул Радев, его позиция осталась неизменна, пишет Mediapool.bg.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Болгарии Румен Радев во время дебатов со своим оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что стране необходимо наладить диалог с Россией. Причем, несмотря на критическое состояние отношений РФ и Евросоюза.