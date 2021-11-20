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Политика20 ноября 2021 18:49

В Госдуме прокомментировали статью Суркова, в которой он рассказал о "золотом веке" современной истории России

Дмитрий Новиков высказал свой взгляд на причины исторических событий
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков

Бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал статью, в которой бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков рассуждает о социальной дестабилизации в России на рубеже XX и XXI веков. Материал был опубликован на сайте "Актуальные комментарии".

По мнению Суркова, общество похоже на замкнутую систему, в которой постоянно повышается уровень хаоса, а вместе с ним и риск "неконтролируемых выбросов гражданского напряжения". Однако, как считает политик, Россия в конце 90-х - начале 00-х годов смогла сдержать нарастающий хаос и вытащить "травмированную страну из-под завалов перестройки". Последующие за этим 20 лет новейшей истории страны Сурков называет периодом золотого века.

Дмитрий Новиков отмечает, что нулевые годы действительно стали периодом стабилизации социально-экономической и общественно-политической системы. Однако он не согласен с Сурковым в том, что причины дестабилизации кроются в повышении уровня хаоса. По мнению Новикова, дело в постоянно продолжающемся становлении системы, пишет РИА Новости.

В качестве примера Новиков привел советскую власть, просуществовавшую 70 лет. Он отметил, что ей удалось многого достичь и стабилизировать страну после тяжелых исторических вызовов.

"Но эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет "заживить раны", - считает Новиков.

Парламентарий резюмировал, что золотым временем можно назвать немало периодов в российской истории. Так же, как было в истории страны немало и спорных моментов.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший помощник президента России дал большое интервью американскому изданию Financial Times. Он рассказал о роли Путина в России и о том, что будет с Украиной.