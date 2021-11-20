В Госдуме прокомментировали статью Суркова, в которой он рассказал о "золотом веке" современной истории России

Бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал статью, в которой бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков рассуждает о социальной дестабилизации в России на рубеже XX и XXI веков. Материал был опубликован на сайте "Актуальные комментарии".

По мнению Суркова, общество похоже на замкнутую систему, в которой постоянно повышается уровень хаоса, а вместе с ним и риск "неконтролируемых выбросов гражданского напряжения". Однако, как считает политик, Россия в конце 90-х - начале 00-х годов смогла сдержать нарастающий хаос и вытащить "травмированную страну из-под завалов перестройки". Последующие за этим 20 лет новейшей истории страны Сурков называет периодом золотого века.

Дмитрий Новиков отмечает, что нулевые годы действительно стали периодом стабилизации социально-экономической и общественно-политической системы. Однако он не согласен с Сурковым в том, что причины дестабилизации кроются в повышении уровня хаоса. По мнению Новикова, дело в постоянно продолжающемся становлении системы, пишет РИА Новости.

В качестве примера Новиков привел советскую власть, просуществовавшую 70 лет. Он отметил, что ей удалось многого достичь и стабилизировать страну после тяжелых исторических вызовов.

"Но эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет "заживить раны", - считает Новиков.

Парламентарий резюмировал, что золотым временем можно назвать немало периодов в российской истории. Так же, как было в истории страны немало и спорных моментов.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший помощник президента России дал большое интервью американскому изданию Financial Times. Он рассказал о роли Путина в России и о том, что будет с Украиной.