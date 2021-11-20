Пьяный водитель на "Газели" сбил женщину с двумя детьми в Новой Москве, младенец скончался

Водитель сбил маму с мальчиками двух лет и девяти месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новой Москве водитель "Газели" сбил женщину с двумя детьми - мальчиками двух лет и девяти месяцев. Инцидент произошел в субботу, 20 ноября, в 19:35 по московскому времени.

Как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, двухлетний мальчик и мама получили незначительные травмы. Грудничок, находившийся в коляске, скончался на месте происшествия. По предварительной информации, 34-летний водитель "ГАЗели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения.

"По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов материалы процессуальной проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства переданы в территориальный орган СК РФ", - сообщили в прокуратуре.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28-летний блогер Саид Губденский, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и был лишен водительских прав.