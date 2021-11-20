Военный эксперт назвал самое слабое место украинской армии

По словам военного эксперта, людей в украинскую армию перестали подбирать по профессиональному принципу Фото: REUTERS

Военный эксперт Анатолий Кравчук раскритиковал кадровую политику в Вооруженных силах Украины. По его мнению, нынешние военные кадры являются самым слабым местом армии страны.

Свое мнение по ситуации Анатолий Кравчук выразил в эфире телеканала "Украина 24". Военный эксперт отметил, что вооруженные силы страны сегодня "слишком политизированы".

"Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип", - заявил Кравчук.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина нуждается в дополнительных поставках вооружения из Соединенных Штатов для обороны воздушного пространства и моря, заявил украинский министр обороны Алексей Резников, попросив Вашингтон нарастить военную помощь Киеву.