РЖД изменит график движения более 40 поездов

РЖД изменит график движения 44 поездов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В России изменится график движения более 40 пассажирских поездов. Как объяснили в дочерней компании ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ФПК (Федеральная пассажирская компания), решение отменить или сократить часть маршрутов было принято из-за того, что на них уменьшился потребительский спрос.

В общей сложности изменения в расписании коснутся 44 поездов, в том числе «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург, «Белые ночи» из Северной столицы в Вологду, «Северная Пальмира» из Петербурга в Адлер, а также «Стриж» из Москвы в Нижний Новгород. Билеты на эти и некоторые другие маршруты билеты не будут продаваться в определенные даты, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФПК.

В компании отметили, что «в случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», а на всех маршрутах, которые затронут изменения, ходят альтернативные поезда.