Спрос на золото в России в 2021 году вырос до 30%

Спрос на золото в России с начала 2021 года вырос до 30% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спрос на золото в России с начала 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос почти на треть – на 30%. По мнению экспертов, вложения в этот драгоценный металл делают для россиян привлекательными высокая инфляция в мире на фоне низких долларовых доходностей. Специалисты считают, что инвесторы предпочитают золото в качестве защитного и надежного актива.

О росте спроса наших граждан на драгметаллы, в частности – золото и палладий рассказали газете «Известия» в крупных банках страны, эту информацию также подтвердил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале ноября министерство финансов России сообщило, что объем ежедневных закупок золота Минфином в этом месяце будет в 1,7 раза больше, чем в октябре, а в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года итоговая сумма закупок составит рекордные 518,2 миллиарда рублей.