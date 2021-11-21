На Украину на фоне энергокризиса прибыло судно с углем из США

На Украину прибыла первая партия угля из США Фото: REUTERS

На Украину прибыло первое судно с углем из США, объем партии составил 60,5 тысяч тонн. Ожидается, что позже еще шесть кораблей доставят в страну 1,5 миллиона тонн американского и колумбийского угла для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго». Об этом в ночь на воскресенье, 21 ноября, сообщила на своем сайте украинская частная компания «ДТЭК Энерго».

«Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из семи судовых партий угля – пять поставок из Штатов, две – из Колумбии, объем каждой из них составляет от 40 до 75 тысяч тонн.

5 ноября глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что из-за дефицита топлива для электростанций Киев заключил контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.

8 ноября компания «Белэнерго» объявила, что «с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут».