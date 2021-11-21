Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 ноября 2021 22:32

На Украину на фоне энергокризиса прибыло судно с углем из США

Объем первой партии топлива составил 60,5 тысяч тонн
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Украину прибыла первая партия угля из США

На Украину прибыла первая партия угля из США

Фото: REUTERS

На Украину прибыло первое судно с углем из США, объем партии составил 60,5 тысяч тонн. Ожидается, что позже еще шесть кораблей доставят в страну 1,5 миллиона тонн американского и колумбийского угла для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго». Об этом в ночь на воскресенье, 21 ноября, сообщила на своем сайте украинская частная компания «ДТЭК Энерго».

«Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из семи судовых партий угля – пять поставок из Штатов, две – из Колумбии, объем каждой из них составляет от 40 до 75 тысяч тонн.

5 ноября глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что из-за дефицита топлива для электростанций Киев заключил контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.

8 ноября компания «Белэнерго» объявила, что «с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут».