Следственный комитет проверит сообщения о драке подростков в Подмосковье

Следственный комитет проверит сообщения о драке подростков в подмосковном городе Пушкино Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет России (СКР) проверит информацию о драке подростков в подмосковном городе Пушкино. По данным ведомства, двое молодых людей избили 17-летнего юношу еще 13 ноября, однако известно об этом стало только после того, как в социальных сетях появились видеокадры произошедшего.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.

Отмечается, что, судя по видеозаписи, драка произошла в подмосковном Пушкино. На кадрах видно, что в потасовке принимали участие более десяти человек, несколько из них били одного, повалив его на землю, остальные снимали происходящее на телефон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале ноября в соцсетях появилось видео массовой драки в Домодедово, семерых участников подмосковной полиции удалось задержать.