В Вене прошла многотысячная акция против ограничений из-за коронавируса

В целом демонстрации в Вене прошли спокойно, но и без задержаний не обошлось Фото: REUTERS

В субботу, 20 ноября, в Вене прошла многотысячная акция протеста против ужесточения ограничений из-за коронавируса. Дело в том, что из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженностью больниц в стране власти Австрии решили с 22 ноября ввести общенациональный локдаун, а также объявили, что с 1 февраля 2022 года вакцинация для всех граждан страны станет обязательной.

По данным полиции австрийской столицы, в субботнем протестном митинге приняли участие около 40 тысяч человек. Отмечается, что в целом демонстрации в Вене прошли спокойно, были зафиксированы лишь единичные инциденты, когда правоохранителям пришлось применить силу в ответ на агрессивные действия со стороны некоторых протестующих, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты объяснили, почему австрийские власти приняли правильное решение. Специалисты уверены, что общий локдаун и обязательная вакцинация в Австрии помогут исправить ситуацию с коронавирусом.