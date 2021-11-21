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Происшествия21 ноября 2021 0:26

У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов, плывших в Европу на лодке

В этом году в Средиземном море погибли уже более 1,3 тысячи человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тысячи людей гибнут, пытаясь добраться до Европы на лодках

Тысячи людей гибнут, пытаясь добраться до Европы на лодках

Фото: REUTERS

На этой неделе в Средиземном море у берегов Ливии утонули более 75 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться в Европу на лодке. Об этом сообщил местный офис Международной организации по миграции (МОМ) на своей странице в Twitter.

В заявлении говорится, что только 15 человек удалось спасти рыбакам, всех спасенных доставили в город Зувара. Как уточнили в МОМ, трагедия произошла в среду, 17 ноября, погибли «более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии». По данным организации, с начала 2021 года в Средиземном море утонули свыше 1,3 тысячи беженцев, отправившихся на лодках в Европу в поисках лучшей жизни.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Ливия остается основным перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов из Африки, которые пытаются попасть на европейскую территорию по морю.