Кулеба: Президент Болгарии заявлением о Крыме нанес удар по дружеским отношениям с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Болгарии Румен Радев своими «опрометчивыми высказываниями» о Крыме «нанес удар по дружеским украинско-болгарским отношениям», а также подставил свою страну под критику Евросоюза и «подыграл российской пропаганде». Так глава МИД Незалежной на своей странице в Twitter прокомментировал вчерашнее заявление болгарского лидера, который накануне второй раз назвал полуостров российским.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», - написал Кулеба.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, впервые Радев назвал Крым российским во время предвыборных дебатов со своим соперником во втором туре президентских выборов, ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым 18 ноября. После этого МИД Украины вызвал болгарского посла в Киеве и потребовал опровергнуть слова главы государства.

20 ноября Румен Радев повторил свои слова о том, что Крым принадлежит России, добавив при этом, что считает возвращение полуострова в состав нашей страны «нарушением международного права».