WSJ: Американские авианосцы беспомощны против российских ракет

Автор статьи отмечает, что американские авианосцы беспомощны против российских и китайских ракет Фото: REUTERS

Американские авианосцы беспомощны против российских и китайских ракет, об этом пишет в статье для газеты Wall Street Journal капитан Военно-морских мил (ВМС) США в отставке Джерри Хендрикс.

Военный эксперт отмечает, что возможности даже самых современных американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу, если их защищают с помощью новых систем, какие есть в России и Китае. По словам Джерри Хендрикса, на сегодняшний день эти две страны «обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность авианосных соединений подойти к целевым территориям». Как уточняет отставной капитан, американские авианосцы не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков.

Поэтому, по его мнению, чтобы конкурировать с Китаем и Россией, Соединенные Штаты должны наращивать дальность нанесения ударов, а также оснастить свои авианосцы пилотируемыми или беспилотными самолетами дальнего радиуса действия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генерал Марк Милли, возглавляющий Комитет начальников Штабов ВС США, заявил, что мир вступил в эру крайней нестабильности, и теперь международные отношения определяются тремя мировыми центрами силы – Соединенными Штатами, Россией и Китаем.