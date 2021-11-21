Российский теннисист Даниил Медведев в финале Итогового турнира ATP сыграет с Александром Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: REUTERS

К этому часу определился соперник российского теннисиста Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В решающем поединке ему предстоит сразиться с Александром Зверевым из ФРГ.

Немецкий спортсмен в полуфинальном матче турнира, который проходит в итальянском городе Турин, обыграл первую ракетку мира – серба Новака Джоковича. Их встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4, 4:6, 6:3) в пользу Зверева.

Таким образом, теннисист из Германии в финале сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинальном матче победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open – 2021). В сентябре этого года в финале наш теннисист вырвал победу у Новака Джоковича.