При инциденте со «случайным выстрелом» в аэропорту Атланты пострадали три человека

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон объявлена эвакуация из-за стрельбы Фото: REUTERS

В результате инцидента в международном аэропорту американского города Атланта (штат Джорджия), где один из пассажиров «случайно» выстрелил из пистолета возле главного контрольно-пропускного пункта, пострадали не менее трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Управления транспортной безопасности (TSA) при Министерстве внутренней безопасности США. По данным ведомства, сотрудники служб безопасности при сканировании багажа обнаружили в одной из сумок «запрещенный предмет». Когда они открыли подозрительную сумку, ее владелец «ринулся к ней и достал пистолет, который в этот момент выстрелил», после чего мужчина убежал из аэропорта.

В сообщении TSA говорится, что «три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон никто не пострадал, но среди пассажиров возникла паника: испуганные люди бросились бежать или прятаться.