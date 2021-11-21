Врач-инфекционист пояснил, что прививка от коронавируса – не помеха вакцинации против гриппа

Прививка от коронавируса – не помеха вакцинации против гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

Прививка против гриппа не отразится на количестве антител у тех, кто прошел курс вакцинации от коронавируса или переболел COVID-19. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя – активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

При этом специалист подчеркнул, что вакцинация не несет никакого вреда и прививаться можно в течение всего сезона, а если вы не хотите заразиться какой-либо воздушно-капельной инфекцией в очереди на прививку, «вам в любом случае необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены».

«Поскольку у иммунной системы нет календаря, прививка сработает вне зависимости от даты вакцинации, окажет защитный эффект», - добавил врач.

Ранее доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов в эфире программы «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» дал четкие ответы на «больные» вопросы. Известный ученый разобрал самые частые доводы сомневающихся в пользе и безопасности прививок от коронавируса.

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