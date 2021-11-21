Что произошло в ночь на 21 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 21 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Накануне президент Болгарии Румен Радев второй раз назвал Крым российским, ответив таким образом на требование Киева пояснить свои слова по поводу принадлежности полуострова. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Радев своими «опрометчивыми высказываниями» о Крыме «нанес удар по дружеским украинско-болгарским отношениям», а также подставил свою страну под критику Евросоюза и «подыграл российской пропаганде».

Вечером в субботу стало известно, что в России изменится график движения более 40 пассажирских поездов. Как объяснили в дочерней компании ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ФПК (Федеральная пассажирская компания), решение отменить или сократить часть маршрутов было принято из-за того, что на них уменьшился потребительский спрос.

Тем временем в Финляндии обсуждают возможность выстроить забор на границе с Россией. С таким предложением выступил депутат парламента страны от оппозиционной партии Кай Мюккянен на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, однако в финской в погранслужбе, уже высказались против этой идеи.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал статью, в которой бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков рассуждает о социальной дестабилизации в России на рубеже XX и XXI веков.

В результате инцидента в международном аэропорту американского города Атланта (штат Джорджия), где один из пассажиров «случайно» выстрелил из пистолета возле главного контрольно-пропускного пункта, пострадали не менее трех человек.

К слову, стреляли и в Нидерландах. 19 ноября во многих голландских городах, в том числе и в Амстердаме, прошли многочисленные митинги протеста против новых ограничительных мер, введенных властями Нидерландов из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. В Роттердаме протестная акция переросла в массовые беспорядки, трое протестующих получили огнестрельные ранения.

Между тем, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге уверен, что если не ужесточить ковидные ограничения в Европе, то зимой от коронавируса могут умереть 500 тысяч человек.

Ранее иммунолог, профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов в эфире радио «Комсомольская правда» сказал, что хоть Россия достигла 50-процентного коллективного иммунитета от коронавируса, этого мало, и ковидом переболеют все, кто не вакцинировался.

Утром 20 ноября не стало народного артиста Валерия Гаркалина, который целых полтора месяца сражался в ковидом. По заключению врачей, он скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил kp.ru, почему у Валерия Гаркалина так и не выработались антитела к коронавирусу.

Доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов в эфире программы «Антиковид» на радио «КП» дал четкие ответы на «больные» вопросы. Известный ученый разобрал самые частые доводы сомневающихся в пользе и безопасности прививок от коронавируса.

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