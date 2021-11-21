Сын Джо Байдена помог китайской компании в покупке кобальтового рудника

Хантер Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне усилий администрации США по увеличению производства электромобилей, для которого требуется кобальт, журналисты газеты The New York Times обратили внимание, что сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден в 2016 году помог китайской компании приобрести один из крупнейших кобальтовых рудников в мире.

По данным издания, сын Джо Байдена и еще двое американцев приняли участие в создании компании BHR, зарегистрированной в Шанхае. На них приходится 30% акций фирмы. Остальные 70% контролируются китайскими инвесторами.

В 2016 году BHR помогла китайской компании China Molybdenum приобрести один из крупнейших кобальтовых рудников в мире в мире, расположенный в Демократической Республике Конго. В частности, BHR привлекла средства для выкупа ценных бумаг у миноритарного акционера - Lundin Mining из Канады.

Это помогло China Molybdenum взять под контроль примерно 80% акций рудника. The New York Times утверждает, что такая помощь обошлась BHR около 1,14 млрд долларов.

Представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что президент США Джо Байден не знал об этой сделке с участием сына.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 16 ноября, прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена. Во время виртуальной встречи с главой Белого дома китайский лидер сказал, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства.