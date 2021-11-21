Шеф-повар рассказал, как отличить сыр с пальмовым маслом

Дорогие сыры в большинстве случаев сделаны из молока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сыр с добавлением пальмового масла легче всего распознать по маркировке, рассказал агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев. Он рекомендовали в первую очередь обращать внимание на маркировку и на цену.

"Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры, - уточнил Матвеев. - Сыром же можно называть только продукт из молока".

Под маркировкой СЗМЖ подразумеваются товары с заменителями молочных жиров, одним из которых и может оказаться пальмовое масло. Если же стоит маркировка БЗМЖ – это продукты без заменителей молочных жиров, следовательно, пальмового масла в них нет.

Кроме того, Матвеев рекомендовал обращать внимание на цену и не отдавать предпочтение самым дешевым продуктам, так как они могут оказаться фальсификатами.

Шеф-повар подчеркнул, что дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в 99% случаев сделаны из молока и почти никогда не подделываются.

Кстати, далеко не все мифы о пальмовом масле совпадают с действительностью. Какие из популярных суждений правда, а какие вымысел – читайте в материале kp.ru.

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