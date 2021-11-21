Американский генерал заявил об отставании США в гиперзвуковых программах от России и Китая

У Пентагона пока нет ответа на гиперзвуковые программы Москвы и Пекина / Фото: Министерство обороны РФ Фото: REUTERS

США отстают от России и Китая в гиперзвуковых программах, но быстро навёрстывают упущенное, заявил заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

"Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ", - признал Томпсон на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

Позднее он в интервью Politico добавил, что, хотя сейчас у Соединенных Штатов "нет ответа на этот вызов", американцы "стремительно меняют свой подход и сроки" и наверстывают упущенное.

Напомним, в начале октября 2021 ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Как писал сайт kp.ru, в России до 2025 года появятся более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.