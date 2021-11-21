Овечкин поразил ворота 151 голкипера в НХЛ

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Александр Овечкин оформил дубль за "Вашингтон Кэпиталз" в игре против "Сан-Хосе Шаркс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Это принесло победу команде российского хоккеиста. Итоговый счет – 4:0.

Эдин Хилл стал 151 голкипером НХЛ, ворота которого поражал Овечкин.

Овечкин также поучаствовал в еще одной голевой атаке, отдав результативную передачу на Конора Шири, который также отметился дублем. Россиянина признали первой звездой матча.

Кстати, ворота "Вашингтона" защищал другой россиянин - Илья Самсонов. Он отразил 22 броска, оставив ворота сухими второй матч подряд.

Овечкин за карьеру в НХЛ забросил уже 744 шайбы. По этому показателю он сохраняет четвертое место в истории чемпионата. Рекорд удерживает Уэйн Гретцки (894 шайбы). Следом за ним идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766 голов).