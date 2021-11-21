Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём работника налоговых органов. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за последние годы удалось укрепить единую налоговую систему страны и обеспечить качественную модернизацию профильного законодательства.

По его словам, это удалось во многом благодаря "широкому внедрению новейших технологий, лучшего мирового опыта и собственных современных подходов к решению поставленных задач".

"Подчеркну, важно не останавливаться на достигнутом, неустанно двигаться вперёд, ведь от вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов", - заявил российский лидер.

Владимир Путин выразил уверенность, что налоговики продолжат достойно выполнять свои обязанности.

Как ранее писал сайт kp.ru, поступления от повышенного НДФЛ на богатых за полгода составили 29 миллиардов рублей. А в целом за 2021 год ожидаются на уровне 70 миллиардов. Такие цифры привел глава ФНС Даниил Егоров. Он также добавил, в целом за 6 месяцев в ФНС поступило 816 млрд руб. налогов. Это на 29%, или на 2,9 трлн рублей, больше, чем в прошлом году. По итогам года ФНС рассчитывает на рост поступлений в бюджет на 4,5 трлн рублей, до 25,5 трлн.

Напомним, день работника налоговых органов празднуют в России 21 ноября. Его отмечают все, кто имеет отношение к налоговой службе: инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Минфине РФ и вспомогательный персонал.