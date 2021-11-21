"Союз" с новым российским модулем для МКС установлен на старт на Байконуре

Ракета-носитель доставлена на стартовый комплекс космодрома "Байконур" / Фото: пресс-служба Роскосмоса Фото: REUTERS

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и новым узловым модулем "Причал" доставлена на стартовый комплекс площадки "Восток" космодрома "Байконур". Об этом сообщает ТАСС.

Корабль-модуль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) примерно 700 килограммов грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства питания и водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, технического обслуживания и ремонта.

Как ранее писал сайт kp.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября текущего года. "Причал" расширит возможности стыковок со станцией российских кораблей, в частности, нового корабля "Орел".

Напомним, пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен на новую дату. Теперь он стартует 6 декабря, как планировалось ранее, а 12 декабря.