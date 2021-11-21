Япония обеспокоена совместным патрулированием китайских и российских самолетов

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность по поводу совместного патрулирования российских и китайских самолетов.
Фото: REUTERS
МИД Японии выразил обеспокоенность совместным воздушным патрулированием России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», - заявил министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, которое он сделал в интервью телеканалу Fuji.
Как уже сообщалось на kp.ru, совместное российско-китайское воздушное патрулирование прошло 19 ноября.
«Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС Китая осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», - сообщило Минобороны РФ.
Это было уже третье совместное патрулирование российских Воздушно-космический сил и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.
Нарушения воздушных границ при проведении патрулирования зафиксировано не было.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что с 17 по 23 октября боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые провели совместное патрулирование в водах Тихого океана.