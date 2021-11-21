Япония обеспокоена совместным патрулированием китайских и российских самолетов

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность по поводу совместного патрулирования российских и китайских самолетов. Фото: REUTERS

МИД Японии выразил обеспокоенность совместным воздушным патрулированием России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», - заявил министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, которое он сделал в интервью телеканалу Fuji.

Как уже сообщалось на kp.ru, совместное российско-китайское воздушное патрулирование прошло 19 ноября.

«Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС Китая осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», - сообщило Минобороны РФ.

Это было уже третье совместное патрулирование российских Воздушно-космический сил и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Нарушения воздушных границ при проведении патрулирования зафиксировано не было.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что с 17 по 23 октября боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые провели совместное патрулирование в водах Тихого океана.