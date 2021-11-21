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Здоровье21 ноября 2021 8:22

В России выявлено 36 970 случаев заражения коронавирусом 21 ноября 2021 года

Еще 32 504 человека выписали из больниц
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Лидером по заболеваемости вновь стала Москва

Лидером по заболеваемости вновь стала Москва

Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 36 970 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 331 158 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 3438 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2496 случаев. Тройку замыкает Самарская область с 1909 случаями.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 252 летальных исходов. Еще 32 504 человека выписали из больниц. Общее число выздоровевших составило 8 024 930 человек, умерших – 264 095.

Как ранее писал сайт kp.ru, сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов заявил, что одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые грозят привести к летальному исходу. По мнению специалиста, тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом, например, атеросклероз или сахарный диабет.