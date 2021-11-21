Экономист Петроневич ожидает укрепления рубля в ближайшие полгода

Курс рубля должен укрепиться по отношению к доллару и евро Фото: REUTERS

В ближайшие полгода рубль укрепит позиции по отношению к доллару и евро, озвучил прогноз агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций", - констатировал Петроневич.

По его словам, о будущем укреплении также свидетельствуют объемы экспорта газа и нефти, которые, предположительно, продолжат свой рост.

Энергетический кризис в Европе, который только усугубляется задержкой в сертификации газопровода "Северный поток – 2", говорит о том, что евро выступит аутсайдером по отношению к рублю и доллару, продемонстрировав снижение курса, утверждает экономист. По его словам, еще один фактор в пользу такого прогноза – мягкая денежная политика регулятора.

Доллар, в целом, сохранит свои позиции по отношению к большинству мировых валют, ожидает Петроневич.

"С высокой вероятностью рынок полностью учел эффект от сворачивания программы политики количественного смягчения ФРС и дополнительного изъятия долларовой ликвидности американским Минфином, который будет наращивать заимствования после снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже 100 млрд долларов", - аргументировал эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики спрогнозировали как поведет себя доллар до конца 2021 года. Эксперты склонны полагать, что ситуация на валютном рынке изменится.

Ноябрь и декабрь исторически являются худшими месяцами для рубля. Причин в основном три: высокий спрос на импортные товары перед Новым годом, пик бюджетных расходов, а также окончание финансового года, когда бизнес рассчитывается с иностранными партнерами.