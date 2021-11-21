Пашинян поблагодарил Путина за посреднические усилия России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николой Пашиняном в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Центральной темой обсуждения стала ситуация в Нагорном Карабахе и меры по ее скорейшей стабилизации.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, - говорится в тексте сообщения. - Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России".

Президент России и премьер-министр Армении договорились продолжить контакты по этому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в проведении трехсторонней встречи с участием России, Армении и Азербайджана. Для ее проведения сначала нужно добиться согласия всех сторон, отметил дипломат.