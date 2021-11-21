Японский генетик заявил о самоликвидации дельта-штамма

В Японии заявляют о самоликвидации дельта-штамма ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ объяснил резкое снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией тем, что дельта-штамм COVID-19 самоликвидировался из-за постоянных мутаций. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом Japan Times.

В последние недели число в Японии регистрируют менее 200 новых случаев заражения ковидом в сутки, тогда как три месяца назад эта цифра составляла почти 26 000. Кроме того, 7 ноября впервые за 15 месяцев в стране не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Япония имеет один и самых высоких показателей вакцинации среди развитых стран, здесь вакцинированы более 75 процентов жителей. Кроме того, в стране строго соблюдаются правила социального дистанцирования и масочный этикет.

Профессор Иноуэ предположил, что дельта-штамм, изменяясь со скоростью около двух мутаций в месяц, накопил слишком много мутаций в одном из белков, ответственным за исправление ошибок. Вирус пытался вовремя исправить ошибки, что привело к его «самоуничтожению».

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