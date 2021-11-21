Георгий Джикия: если капитаном сборной России станет Гильерме, возникнет большой резонанс

Георгий Джикия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нет ничего плохого в том, чтобы Маринато Гильерме стал капитаном сборной России, но это может вызвать большой резонанс, заявил в интервью "КП-Спорт" футболист московского "Спартака" Георгий Джикия.

"И я тоже не русский по национальности. Да, родился в Москве, но я — грузин. Так что с моей стороны вообще никаких проблем, - заявил Джикия, отвечая на соответствующий вопрос. - Гилерме около десяти лет живет в России, он с уважением относится к России, к русским, со всеми ребятами очень тепло общается. Но, думаю, если капитаном сделают Гилерме, возникнет большой резонанс".

Капитан "Спартака" не согласился с высказыванием тренера сборной России Валерия Карпина, который назвал капитанскую повязку просто тряпочкой. Однако вместе с тем Джикия признал, что быть капитаном футбольного клуба и национальной команды – это "немного разные вещи".

По словам Джикии, он был в группе тех игроков, которые предложили не закреплять капитанскую повязку в сборной России по футболу за одним человеком, пока идет "переходный период".