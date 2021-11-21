Джикия заявил, что никогда не откажется приезжать в сборную как Дзюба

Георгий Джикия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что не представляет себе ситуации, в которой он откажется от вызова в сборную России, как это сделал нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

"Я — нет. Сто процентов. Но это личное решение каждого", - заявил Джикия в интервью "КП-Спорт", отвечая на соответствующий вопрос.

Капитан "Спартака" уточнил, что он спокойно отнесся к решению главного тренера национальной команды Валерия Карпина не вызывать Дзюбу, так как это "решение и ответственность главного тренера".

"Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает", - уточнил спортсмен, отметив, что и сам может когда-нибудь оказаться вне заявки сборной России.

По словам Джикии, он бы реагировал на подобные ситуации более эмоционально, если бы это входило в сферу его ответственности.

В ходе того же интервью Георгий Джикия выразил мнение, что нет ничего плохого в том, чтобы Маринато Гильерме стал капитаном сборной России, но это может вызвать большой резонанс.