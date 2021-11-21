Захарова: публикация переписки Лаврова с главами МИД Франции и Германии сформирует непредвзятое мнение

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация переписки министра внутренних дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, которая касалась организации саммита в «нормандском формате», позволит обществу сформировать непредвзятое мнение. Такое заявление в воскресенье, 21 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ранее Лавров неоднократно публично поправлял коллег, делая это очень интеллигентно и вежливо, однако «они почему-то этого не заметили».

«Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение», - заявила она в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, в минувшую среду, 17 ноября, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства с министрами иностранных дел Франции и Германии. Как говорится в заявлении российского дипведомства, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по «нормандской» встречи. Отмечалось, что позиция России, а также ее роль в урегулировании конфликта в Донбассе часто искажаются.