Георгий Джикия допустил, что игроки сборной России могут встать на колено во время акции BLM

Георгий Джикия.Фото: РПЛ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды», в том числе прокомментировал, может ли кто-то в сборной России встать на колено во время акции Black Lives Matte (BLM).

По его словам, это личное дело каждого спортсмена. «Ты внутри себя должен решить, как ты демонстрируешь уважение», - заявил футболист, напомнив, что Фернандо Алонсо в «Челси» не встает на колено, а просто демонстрирует рукав, на котором написано «Respect» (уважение).

Джикия отметил, что футболисты в сборной России также уважают всех, и не надо выделять кого-либо. «Но опять же, это личное дело каждого, вставать или не вставать на колено», - подчеркнул он.

«Джентльменом 2021 года» также рассказал про случай во время игры с «Лестером», когда футболисты должны были разыгрывать мяч с центра поля, а начинать должен был Михаил Игнатов.

«Судья подошел к нему и объяснил ситуацию: сейчас свистну, но ты не начинай игру, пожалуйста, потому что ребята будут вставать на колено. Это была просьба. По правилам игры мы не обязаны были делать эту паузу. Но Игнатов просто постоял, а ребята из «Лестера» сделали то, что они хотели. То есть Игнатов тоже проявил уважение», - рассказал капитан «Спартака».

Напомним, акция Black Lives Matter начала проводиться после смерти Джорджа Флойда, погибшего в США от действий полицейского в 2020 году.