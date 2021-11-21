Белорусские пограничники заявили о конструктивном взаимодействии с коллегами из Польши Фото: REUTERS

Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский рассказал, что обмен информацией с польскими коллегами, который в последние дни носил формальный характер, стал более конструктивным.

«Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным», - приводит Sputnik Беларусь слова начальника центра, который уточнил, что теперь коллеги из Польши стали в рабочем порядке выходить на связь с пунктом управления Брестской пограничной группы «для совместной работы над разрешением возникающих вопросов».

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября, когда несколько тысяч мигрантов попытались штурмом прорваться на территорию Польши, бросая камни и другие предметы в польских силовиков. В ответ пограничники применила водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Позже, часть нелегалов небольшими группами несколько раз пытались перейти границу.