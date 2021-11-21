Глава МИД Франции призвал поддерживать диалог с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж привержен сохранению диалога с Москвой для того, чтобы найти способы действовать в общих интересах. Токе заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Россия - это в первую очередь сосед. Иногда бывают невыносимые соседи, которые вас раздражают, но это ваши соседи. Поэтому нужно искать способы действовать вместе в общих интересах. И с этим соседом нужно продолжать диалог», - заявил министр в эфире телеканала LCI , комментируя вопрос о том, является ли Россия «врагом, соперником, другом или союзником».

Глава МИД Франции вспомнил о прошедшей на прошлой неделе встрече министров иностранных дел и глав военных ведомств России и Франции в формате 2+2. По его словам, «она прошла не очень хорошо», однако есть общие темы. «Констатировали, что по темам, где у нас есть совпадения ... мы можем двигаться вперед», - добавил он.

Ле Дриан также указал на то, что с Россией есть общие политические и экономические интересы, которые необходимо сохранять. «По остальным темам нам следует говорить откровенно», - заявил дипломат.