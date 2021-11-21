Гендиректор компании BioNTech заявил о необходимости ежегодной ревакцинации от коронавируса

Глава фармацевтической компании заявил о необходимости ежегодной ревакцинации от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ревакцинироваться от коронавируса, скорее всего, нужно будет ежегодно. Такое заявление сделал Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech. Также Шахин напомнил об особой важности третьей прививки.

«Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту, – сказал Шахин в интервью Bild . – Соответственно мы ожидаем, что защита будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе».

Угур Шахин отметил, что пока нет данных о необходимости четвертой прививки и о том, когда ее целесообразно делать.

Также гендиректор рассказал, что вакцина, которую его компания разработала совместно с Pfizer, становится менее эффективной начиная с четвертого месяца после прививки, а с шестого месяца ее действенность «снижается значительно».

Тем не менее руководитель BioNTech напомнил, что вакцина надолго защищает от тяжелого течения болезни: если привитые и заражаются, то в большинстве случаев болеют в легкой или умеренной форме.

«Защита держится на очень высоком уровне на протяжении до девяти месяцев, так что у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, они редко попадают в больницу», – уточнил Шахин. Если привитые люди оказываются на больничной койке, то это, как правило, пожилые пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Угур Шахин входит в список девяти руководителей зарубежных фармацевтических компаний, которые стали миллиардерами после начала вакцинации от COVID-19.