Раскрыто назначение секретной кнопки на столе Путина

Владимира Путина Фото: REUTERS

Раскрыто предназначение секретной кнопки, которая расположена на столе в приемной президента России Владимира Путина. Она нужна российскому лидеру для того, чтобы вызвать помощника

«Соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», - рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также ранее сообщал, что у президента России есть телефон специальной связи, который необходим, в том числе, для того, чтобы вызвать того или иного чиновника. Представитель Кремля отметил, что среди них «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

«Президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», - заявил пресс-секретарь.