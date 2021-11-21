Глава британского Минздрава хочет проверить медицинскую аппаратуру на расовую предвзятость

Министр здравоохранения Великобритании заподозрил медицинское оборудование в расовой предвзятости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид поручил провести проверку медицинской аппаратуры на «расовую предвзятость». Об этом он заявил изданию The Sunday Times.

Джавид утверждает, что предвзятость может быть непреднамеренной, но тем не менее представляет проблему.

Глава британского минздрава сослался на исследование пульсоксиметров, которое показало, что показания приборов менее точны для пациентов с темным цветом кожи.

Саджид Джавид отметил, что можно было избежать множества смертей от ковида среди темнокожих людей, если бы приборы были более точными.

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