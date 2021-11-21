Михаил Мишустин поздравил с 75-летием Патриарха Кирилла

Мишустин лично поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Михаил Мишустин лично поздравил с 75-летнием Патриарха Кирилла. Глава правительства преподнес церковному иерарху букет белых роз и отметил значение его подвижнической работы по восстановлению святынь и строительству храмов.

«Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех. Вы заботитесь о людях, вы восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это очень большая подвижническая работа, и огромное вам за это спасибо! С праздником!», – сказал Михаил Мишустин.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября исполнилось 75 лет. На kp.ru вот здесь собраны интересные подробности из биографии предстоятеля Русской православной церкви – где живет Патриарх, сколько зарабатывает, как относится к священникам-блогерам, считает ли себя счастливым человеком и многое другое.

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