Вдова Николая Караченцова собирается продать квартиру актера за 280 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдова знаменитого актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина сообщила своих планах продать квартиру в Шведском тупике, где она жила со своим супругом.

Поргина сообщила, что принадлежащая Караченцову квартира очень большая, и оценивается в 280 млн рублей. «И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток», - рассказала она в разговоре с изданием «Собеседник».

На сегодняшний день Поргина сдает квартиру актера в центре Москвы. Квартиранты поставили условие, чтобы все вещи актера были вывезены, а его супруга не знает куда деть это имущество супруга.

Напомним, народный артист РСФСР Никлай Караченцов скончался накануне своего дня рождения в московской онкологической больнице в возрасте 73 лет. Как сообщил сын актера Андрей, у актера отказали почки, а в больницу он попал с двусторонним воспалением легких. Ранее у него обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком. Сообщалось, что перед смертью актер просил почитать ему Александра Пушкина.