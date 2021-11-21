Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды21 ноября 2021 16:05

Вдова Николая Караченцова собирается продать квартиру актера за 280 млн рублей

Людмила Поргина планирует построить новый дом на даче в Валентиновке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Вдова Николая Караченцова собирается продать квартиру актера за 280 млн рублей

Вдова Николая Караченцова собирается продать квартиру актера за 280 млн рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдова знаменитого актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина сообщила своих планах продать квартиру в Шведском тупике, где она жила со своим супругом.

Поргина сообщила, что принадлежащая Караченцову квартира очень большая, и оценивается в 280 млн рублей. «И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток», - рассказала она в разговоре с изданием «Собеседник».

На сегодняшний день Поргина сдает квартиру актера в центре Москвы. Квартиранты поставили условие, чтобы все вещи актера были вывезены, а его супруга не знает куда деть это имущество супруга.

Напомним, народный артист РСФСР Никлай Караченцов скончался накануне своего дня рождения в московской онкологической больнице в возрасте 73 лет. Как сообщил сын актера Андрей, у актера отказали почки, а в больницу он попал с двусторонним воспалением легких. Ранее у него обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком. Сообщалось, что перед смертью актер просил почитать ему Александра Пушкина.