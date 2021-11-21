В Центре им. Гамалеи сообщили о хорошей переносимости детской вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершены две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М», и показана хорошая переносимость препарата. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Специалист сообщил, что в Москве продолжают проводить изучение недавно созданной детской вакцины от коронавируса, однако к концу подошли первая и вторая фазы испытаний данного препарата. По его словам, удалось подобрать безопасную для несовершеннолетних дозу.

«Показана хорошая переносимость, подобрана безопасная доза», - заявил он.

Напомним, третья фаза испытаний вакцины «Спутник М» для подростков стартовала в Москве 11 ноября. Как писал сайт kp.ru, на первом этапе исследования вакцины участие приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, отмеченные в ходе клинических исследований, незначительны, отметив, что чаще всего регистрируют температура до 37,3 градусов.