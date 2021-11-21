Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител могут зарегистрирован в течение 3-5 месяцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение трех - пяти месяцев. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России.

По его словам, на сегодняшний день препарат находится в высокой степени готовности. «Мы показали в экспериментах на трансгенных животных, что он обеспечивает 100% защиту. И уже в ближайшее время мы выйдем в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение», - заявил замдиректора центра.

Логунов выразил надежду, что «в ближайшие несколько месяцев - три-четыре-пять» центр сможет получить одобрение на регистрацию, при этом уточнив, что все это будет зависеть от скорости набора добровольцев. «Но уже в обозримом будущем мы можем зарегистрировать этот препарат для борьбы с COVID-19», - отметил он.