Путин назвал число россиян, привившихся от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 50 миллионов россиян привилось от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», а в других странах этот показатель приближается к 120 миллионам человек. Такие данные президент России Владимир Путин привел на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым в воскресенье, 21 ноября.

«Сейчас уже и в России свыше 50 миллионов получили эту вакцину, в мире ещё больше: в тех странах, которые её признали и применяют, — свыше 100 миллионов, где-то под 120 миллионов», - заявил глава государства, добавив, что «это большой материал для анализа» эффективности российской вакцины.

Как писал сайт kp.ru, Путин также сообщил о своей ревакцинации. Российский лидер рассказал, что для этого он выбрал препарат «Спутник Лайт», отметив, что чувствует себя после прививки хорошо. Кроме того, глава государства заявил о своей готовности принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.