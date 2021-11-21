В Центре им. Гамалеи рекомендовали проходить ревакцинацию от коронавируса раз в год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проходить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции рекомендуется раз в год при благоприятной эпидемиологической обстановке. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

«В условиях, когда у нас нет такого большого эпидемиологического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год», - сказал замдиректора центра на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Логунов заявил, что эффективность вакцины от коронавируса снижается через шесть - восемь месяцев после введения первой дозы, поэтому необходима ревакцинация, после которой эффективность препарата вырастает в 1,6-2 раза.

«По нашим данным, и по зарубежным данным, и по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню, и больше того, даже где-то в 1,6-2 раза выше, чем после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность», -

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи российский лидер сообщил о своей ревакцинации. Он заявил, что для этого выбрал препарат «Спутник Лайт», отметив, что чувствует себя после прививки хорошо.