Песков заявил, что Украина добивается силового решения конфликта в Донбассе под прикрытием НАТО

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев добивается силового решения конфликта в Донбассе под прикрытием учений НАТО в Черном море, однако это может спровоцировать еще одну беду для всей Европы. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил Киев в попытке решить силовым путем.

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе», - заявил представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что Украина может пойти на провокации для того, чтобы оправдать заявления западных стран о якобы существующей угрозе вторжения России. По его словам, «истерика» вокруг таких опасений нагнетается искусственно, а украинские власти, скорее всего, пытаются таким образом выйти на силовое решение ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что все это происходит под прикрытием учений НАТО при участии кораблей альянса, а также американских и британских военных в регионе. «И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечёт самые, самые серьёзные последствия», - добавил он.

Напомним, накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО повышает угрозу вооруженных конфликтов и инцидентов на российской границе. Он также указал на о риски провокаций Украины на крымском направлении.