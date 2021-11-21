Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 19:25

Жителей Москвы предупредили о сильном гололеде в начале недели

Сильная гололедица будет продолжаться 22 и 23 ноября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителей Москвы предупредили о сильном гололеде в начале недели

Жителей Москвы предупредили о сильном гололеде в начале недели

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник и вторник, 22 и 23 ноября, в столичном регионе ожидается сильный гололед. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник», - приводит РИА Новости слова синоптика, который отметил, что температура в Московской области в ближайшие дни будет выше нормы на пару градусов.

Вильфанд уточнил, что гололед будет связан с тем, что ранее температура была выше нуля, и наблюдались осадки, а при понижении температуры ниже нуля образуется ледяная корочка.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики предупредили, что Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи до минус 10 градусов.