Министр культуры РФ заявила, что память о Нине Руслановой сохранится навсегда

Нина Русланова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Память об актрисе Нине Руслановой сохранится навсегда. Такое заявление в воскресенье, 21 ноября, сделала министр культуры РФ Ольга Любимова, отметив, что артистка покорила сердца миллионов зрителей своими яркими ролями и образами в кино.

Любимова отметила, что несмотря на множество испытаний, которые выпали на долю Руслановой, она все таки смогла «исполнить свою заветную детскую мечту и стать актрисой».

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой .... Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия», - заявила глава ведомства, назвав каждую работу актрисы неповторимой и уникальной.

Напомним, сегодня, 21 ноября, стало известно, что в возрасте 75 лет ушла из жизни актриса Нина Русланова, которая последние месяцы своей жизни восстанавливалась после перенесенного инсульта.