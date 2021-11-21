Во втором туре выборов президента Болгарии лидирует Радев

Во втором туре лидирует действующий президент Болгарии Румен Радев Фото: REUTERS

В воскресенье, 21 ноября, в Болгарии прошел второй тур президентских выборов, к этому часу в стране уже закрылись все избирательные участки, идет подсчет голосов.

По данным экзит-поллов, во втором туре лидирует действующий президент Румен Радев, который набирает 64,5%. Его соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, по информации разных агентств, поддержали 31,5% до 33,5% граждан, принявших участие в голосовании. Болгарские социологи отмечают низкую активность избирателей: явка во втором туре выборов составила всего 33,7%.

По мнению Румена Радева, люди просто «устали от выборов, от пандемии, манипуляций и режиссированных скандалов».

«А наша сокрушительная победа в первом туре успокоила множество людей, которые решили, что смысла голосовать нет, так как победитель ясен», - приводит его слова ТАСС.

Между тем, Анастас Герджиков уже признал свое поражение, хоть официальные результаты выборов еще не были оглашены. Он поздравил действующего главу государства с победой, выразив надежду, что в «ближайшие пять лет» Радев «выполнит свои обещания».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первом туре Радев набрал 49,41% голосов, а Герджиков – почти 23%.