В Москве вспыхнул пожар в хостеле на Волгоградском проспекте, эвакуированы 15 человек

Информации о возможных пострадавших пока не поступало Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздним вечером в воскресенье, 21 ноября, вспыхнул пожар в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве, его тушат по повышенному уровню сложности.

«В хостеле по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8 начался пожар. Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности», - рассказал ТАСС источник в экстренных службах города.

Он добавил, что из окон здания «идет густой дым, люди просят о помощи».

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, огонь горит на первом этаже. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Причина возгорания пока неизвестна.

В правоохранительных органах Москвы рассказали, что на данный момент из горящего хостела эвакуированы 15 человек, дальнейшая информация уточняется.

Позже стало известно, что ранг пожара повышен со второго до третьего уровня сложности.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы, после которого она попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. Скорее всего, причиной стало короткое замыкание.