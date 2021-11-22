При пожаре в хостеле в Москве пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре в хостеле Фото: Михаил ФРОЛОВ

К этому часу пожарным удалось локализовать пожар в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве, общая площадь возгорания на данный момент составляет около 300 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. В борьбе с огнем в общей сложности принимают участие 235 человек, задействовано 70 единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах города, добавив, что ранг пожара снижен со второго уровня сложности до второго. Причины возгорания пока неизвестны, московская прокуратура начала проверку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на первом этаже трехэтажного кирпичного здания, в котором располагается хостел, начался поздним вечером в воскресенье. 21 ноября. Ранее сообщалось, что спасены 15 человек.